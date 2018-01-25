Millbrae市長指提升捷運使用率較蓋房更重要（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

中半島城市Millbrae市最近因為兩個靠近捷運站的公寓建案鬧的沸沸揚揚，有民選官員指出，Millbrae目前最需要的不是蓋更多的住屋，而是如何提升捷運的使用率，讓Millbrae真正成為灣區的轉運中心。

Millbare是灣區離舊金山國際機場最近的城市，也是這個獨厚的原因，吸引大量的亞裔移民選擇在這裡定居，很多人可能並不知道，Millbrae在灣區地理位置的重要性。

Millbrae市長Gina Papan說：”Millbrae非常獨特，我們是密西西比以西最大的聯運中心，也就是說來自四面八方都在這裡停靠。”

在捷運站旁的天橋上，也可以看到飛揚的旗幟，上面寫著Millbrae轉運中心。

Millbrae捷運站在2003年正式啟用，而根據去年的一項報告，該站的使用率並不理想，實際的乘客人數比預期的還少一半。

市長Papan表示，從舊金山國際機場出入境的旅客，原本可以很輕易的利用捷運到Millbrae車站轉車，但為甚麼使用率卻相當低。

Papan說：”捷運缺乏連接機場的服務，這是很悲哀的，到現在連捷運跟Caltrain的車票都無法連結，我們是在矽谷的中間，有這麼困難嗎？捷運站從2003年就開始了，到現在都沒有一間商店，我們不要求多，不是那麼困難，但捷運當局就是沒有概念。”

根據加州出台的一項政策，鼓勵建商在交通運輸站蓋住商混合型樓宇，Papan認為，Millbrae偌大的捷運站，應該以商業為主，吸引更多的通勤者及旅客，才能給該市帶來繁榮。

Papan說：”這樣一個黃金的機會，不住在這裡的員工上下班，不需要在公路上開車，了解Millbrae城市運輸中心的重要性，所以那些無法在這裡負擔買房又在這裡工作的人，可以使用捷運、Caltrain，這是才是我們該鼓勵的。”

Millbrae目前人口23,000多人，有8,000多個家庭，Papan是老Millbrae居民，她說亞裔居民從80年代末期開始搬進Millbrae，到現在已經成為該市最大的族裔。

每年慶祝農曆新年，還有不同族裔節日，她希望Millbare能夠吸引來更多來自全美各地及國際的旅客，讓Millbrae成為名符其實的聯運中心。

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