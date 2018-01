Millbrae市長指提升捷運使用率較蓋房更重要（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

中半島城市Millbrae市最近因為兩個靠近捷運站的公寓建案鬧的沸沸揚揚,有民選官員指出,Millbrae目前最需要的不是蓋更多的住屋,而是如何提升捷運的使用率,讓Millbrae真正成為灣區的轉運中心。

Millbare是灣區離舊金山國際機場最近的城市,也是這個獨厚的原因,吸引大量的亞裔移民選擇在這裡定居,很多人可能並不知道,Millbrae在灣區地理位置的重要性。

Millbrae市長Gina Papan說:”Millbrae非常獨特,我們是密西西比以西最大的聯運中心,也就是說來自四面八方都在這裡停靠。”

在捷運站旁的天橋上,也可以看到飛揚的旗幟,上面寫著Millbrae轉運中心。

Millbrae捷運站在2003年正式啟用,而根據去年的一項報告,該站的使用率並不理想,實際的乘客人數比預期的還少一半。

市長Papan表示,從舊金山國際機場出入境的旅客,原本可以很輕易的利用捷運到Millbrae車站轉車,但為甚麼使用率卻相當低。

Papan說:”捷運缺乏連接機場的服務,這是很悲哀的,到現在連捷運跟Caltrain的車票都無法連結,我們是在矽谷的中間,有這麼困難嗎?捷運站從2003年就開始了,到現在都沒有一間商店,我們不要求多,不是那麼困難,但捷運當局就是沒有概念。”

根據加州出台的一項政策,鼓勵建商在交通運輸站蓋住商混合型樓宇,Papan認為,Millbrae偌大的捷運站,應該以商業為主,吸引更多的通勤者及旅客,才能給該市帶來繁榮。

Papan說:”這樣一個黃金的機會,不住在這裡的員工上下班,不需要在公路上開車,了解Millbrae城市運輸中心的重要性,所以那些無法在這裡負擔買房又在這裡工作的人,可以使用捷運、Caltrain,這是才是我們該鼓勵的。”

Millbrae目前人口23,000多人,有8,000多個家庭,Papan是老Millbrae居民,她說亞裔居民從80年代末期開始搬進Millbrae,到現在已經成為該市最大的族裔。

每年慶祝農曆新年,還有不同族裔節日,她希望Millbare能夠吸引來更多來自全美各地及國際的旅客,讓Millbrae成為名符其實的聯運中心。

