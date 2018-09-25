Millbrae住戶家中被綑綁打劫 警緝3匪

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【KTSF 鄭麗娜報導】

週日凌晨，在中半島Millbrae市發生一宗持械入室搶劫案，警方正在通緝3名嫌犯，請公眾提供線索。

San Mateo縣警表示，週日清晨12點，在Toyon Drive，3名成年男子戴滑雪面具，持手槍闖入一戶家中。

嫌犯將受害者綁起來，並索要貴重物品，其中一名受害人遭到襲擊，頭部受傷。

嫌犯搶走現金、彈藥、煙草和兩個保險箱，在警方到來前，駕駛一輛U-Haul卡車逃走。

警方認為，該起事件不是隨機發生，這個家庭是被鎖定的目標。

警方提醒整個社區保持警惕，建議居民鎖好門 窗、車庫門和側門。

有本案線索的民眾，可以聯絡警長Cosens，電話：(650) 363-4347，或電郵至jcosens@smcgov.org，也可撥打San Mateo縣警局，匿名熱線：1-800-547-2700。

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