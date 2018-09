Millbrae住戶家中被綑綁打劫 警緝3匪

By

【KTSF 鄭麗娜報導】

週日凌晨,在中半島Millbrae市發生一宗持械入室搶劫案,警方正在通緝3名嫌犯,請公眾提供線索。

San Mateo縣警表示,週日清晨12點,在Toyon Drive,3名成年男子戴滑雪面具,持手槍闖入一戶家中。

嫌犯將受害者綁起來,並索要貴重物品,其中一名受害人遭到襲擊,頭部受傷。

嫌犯搶走現金、彈藥、煙草和兩個保險箱,在警方到來前,駕駛一輛U-Haul卡車逃走。

警方認為,該起事件不是隨機發生,這個家庭是被鎖定的目標。

警方提醒整個社區保持警惕,建議居民鎖好門 窗、車庫門和側門。

有本案線索的民眾,可以聯絡警長Cosens,電話:(650) 363-4347,或電郵至jcosens@smcgov.org,也可撥打San Mateo縣警局,匿名熱線:1-800-547-2700。

