Millbrae市議會一致通過禁止任何大麻店進駐（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島Millbrae市議會週二晚一致通過,禁止在該市開設任何大麻店。

針對即將於明年1月1日起開始實施的加州64號法案,即娛樂大麻合法化,Millbrae市議會就此於週二晚舉行公聽會,吸引大批華裔市民出席表達反對意見,結果5名市議員一致投票通過,繼續禁止在該市開設任何大麻店。

雖然藥用大麻在加州早已合法,但Millbrae至今也禁止開設藥用大麻店,華裔市民對該結果表示高興。

他們認為,Millbrae城市雖小,但有5間小學和兩間中學,擔心開設大麻店會危害下一代,而且會令治安變差。

如果病人需要藥用大麻,可根據醫生處方到其它城市或藥房購買。

另外,Millbrae市議會週二晚也有討論關於年滿21歲的成年人,如果申請在室內種植大麻獲得許可,則只允許其在私人住宅屋內種植最多6棵大麻,數量超過規定將面臨罰款。

不過市議會尚未就如何執法以及罰款額度做出結論,仍有待繼續商議。

