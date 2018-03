Millbrae捷運站旁商住發展項目獲市議會首讀通過（視頻）

By

中半島Millbrae市議會週二晚以3比2票一讀通過Gateway at Millbrae Station公寓發展項目。

週二晚的會場在Taylor中學的禮堂坐滿幾百人,會議持續了差不多5小時,直至午夜才有結果。

開會之前發生一場小風波,有人指控其中一名市議員Ann Schneider,涉嫌在3年前競選時收取過項目發展商的2萬元捐款,質疑她有利益衝突,在場外有巴士掛上標語提及這件事。

Schneider在會上當面公開回應否認此事,期間情緒激動。

Schneider說:”2015年有一個獨立團體,花錢在市議會的競選活動,支持兩名候選人、反對一人,Republic Union(發展商)向該獨立組織捐款兩萬元。”

接下來的公眾發言時間,一共有50幾人發言,支持和反對兩方激烈抗辯。

支持人士的理由就認為,市內房屋短缺,需要提供更多可負擔房屋,給低收入人士以及退伍軍人,又表示發展項目將會提供更多工作職位給工程師及地盤工人等,他們認為興建在捷運站附近是最佳地點。

反對人士大多數都是華裔居民,他們的理由包括,擔心新公寓會引進更多新學生,影響學校教育質素,又擔心交通會更擠塞,他們也認為發展要更平衡,興建更多商店空間才更有利社區。

