By

【KTSF 陶璟樂報導】

上週五下午在Millbrae的一個圖書館外,一名13歲少年被刺傷,警方表示,嫌犯已經被捕,相信案件是隨機犯案。

聖馬刁縣警局表示,一名13歲少年在Millbrae圖書館外,被一名路過男子用小刀刺傷,警察說這是一起隨機攻擊事件。

受害人當時正在圖書館外,一名44歲男子接近少年,並開始拿出刀子刺他的時候,剛好被他的朋友看到,所以立刻趕來幫忙。

事件導致少年的手臂受傷,警方要求相關單位清理地上的血跡,受害人被送院治療,傷勢並不嚴重,警方尚未公布嫌犯身分。

更多新聞:

德州男童游泳數天後突死亡 死因是乾溺水

柏克萊男童在公園玩耍 陌生婦涉餵他吃冰毒

母親涉在舊金山遺棄5歲親女 向警方自首

男童滑出滑水梯受傷 Dublin水上樂園局部關閉調查

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。