【KTSF】

中半島Millbrae 市週一下午發生一起銀行搶劫案。

警方表示,發生搶劫的是位於South El Camino Real 10號的Chase銀行。

週一下午大約1點10分,一名男子到銀行櫃檯向出納員要錢,這名職員按照指示給他現金,涉案男子就帶著現金離開銀行。

警方沒有透露銀行損失多少錢,也沒有透露更多的嫌犯資料,沒有人在事件中受傷。

有任何消息的民眾,可以致電向調查人員舉報。

