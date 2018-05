By

【KTSF 吳宇斌報導】

北灣Mill Valley週四發生槍擊案,一名80歲老翁在一棟公寓大樓內向兩人開槍,隨後自己吞槍自殺,連同老翁在內,事件造成2死1傷。

警方在週四下午3點半前接報,到達位於Blithedale大道的案發現場,發現一男一女受傷,女傷者隨後宣布死亡,受傷男子被送院治療,情況嚴重。

隨後警方發現涉嫌開槍的疑犯逃入公寓大樓中其中一個單位,警方疏散大樓居民和臨近區域,包括一個托兒中心。

兩個小時後,警方破門進入該單位,發現疑犯吞槍自殺,事件結束後,警方允許被疏散居民回家。

當局尚未公佈疑犯和受害人的身份,亦未知疑犯的動機,案件仍在調查中。

