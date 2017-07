By

【KTSF】

美國海軍一架空中加油機週一下午於密西西比州失事墜毀,造成16人死亡。

美國海軍證實,一架KC-130型的空中加油機,於週一下午約4點在密西西比州失事,墜毀於黃豆田,冒出大量濃煙。

當局指,殘骸遍布方圓5英里,估計飛機或在空中爆炸。

該空中加油機接載了十幾名海軍陸戰隊成員,相信運送燃油期間墜毀。

當局發現16具遺體,事發原因仍在調查當中。

