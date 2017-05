By

【KTSF 游瑋珊報導】

隸屬美軍的無人太空飛機 X-37B創紀錄圍繞地球軌道飛行近兩年後,週日早上返回地球。

X-37B 完成718天的任務後,在太空總署佛羅里達州甘迺迪太空中心降落。

空軍指這次任務旨在測試導航,防熱系統等,並攜帶約100種材料,測試太空環境對其影響。

美軍從未解釋 X-37B 項目的實際用途及任務細節,外界猜測太空飛機或從事間諜活動。

