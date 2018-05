By

【KTSF】

國民警衛隊一架C-130軍用貨機週三參與訓練時在喬治亞州一條繁忙的公路上墜毀,機上5名來自波多黎各的國民警衛軍死亡。

當局稱,軍機是於當時時間早上11時半左右在公路墜毀,暫時未確定機上載有多少人。

出事的軍機屬於波多黎各空軍第156隊,機上的國民警衛軍最近剛抵達美國大陸執行任務。

軍機是在喬州21號公路墜毀,距離Savannah/Hilton Head國際機場約一哩,當局稱,由於公路交通繁忙,軍機沒有撞倒任何車輛和住屋,可說是奇蹟。

軍機墜毀後形成火球,碎片四散,墜機原因仍在調查中。

