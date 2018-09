伊朗閱兵儀式有槍手發動襲擊 25人死亡

By

伊朗舉行閱兵期間,遭到槍手發動襲擊,造成25人死亡,其中一半是革命衛隊士兵,4名槍手亦被殺,伊斯蘭國及阿拉伯分離組織”阿瓦士阿拉伯愛國民主運動”分別承認發動襲擊。

伊朗全國多處週六起都有閱兵儀式,紀念80年代兩伊戰爭爆發,其中在西南部城市阿瓦士,閱兵期間突然傳出多下槍聲,士兵四散,亦有士兵抱著小孩跑離現場。

當地官員指,4名槍手假裝成士兵,從看台後方向官員及士兵開槍,不少在場觀看的平民亦中槍。

伊斯蘭國及分離主義組織”阿瓦士阿拉伯愛國民主運動”事後均表示,襲擊是他們所為,外長扎里夫在網上發文,稱槍手獲外國政權訓練、提供武器及資金,指美國是幕後主腦。

同日在首都德黑蘭出席閱兵活動的伊朗總統魯哈尼,批評美國退出伊朗核協議,又試圖逼使伊朗放棄導彈防衛設施,但他強調美國不會成功,伊朗一定會加強防衛。

