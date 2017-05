By

埃及週五發生武裝分子襲擊基督徒事件,乘坐3輛SUV多功能車的蒙面武裝分子,向著一輛接載科普特基督徒的巴士開火,造成至少28人死亡,22人受傷,據報巴士上載有兒童。

自去年12月以來,當地已發生多宗針對基督徒的襲擊事件,這次襲擊是第4宗,目前尚未有組織承認責任,但襲擊手法與伊斯蘭國相似,而襲擊當日,亦是回教齋戒月開始前一天。

事發地點距離埃及首都開羅以南約140哩,有目擊證人稱,看到8至10名身穿軍服,頭戴面罩的武裝分子向巴士開槍,巴士上的基督徒正前往參觀聖塞繆爾修道院。

據當地醫療人員稱,死亡人數有可能上升,車上只有3名兒童生還,暫時未知死者中有多少是兒童。

