載6百難民救援船難以航行至西班牙 法國抨擊意大利拒接收

一艘載有600多名難民的救援船仍然停在地中海的國際水域,救援組織指,基於天氣和船上的情況,救援船難以駛往西班牙,法國批評意大利協助救援後,拒絕難民上岸是不負責任,要求意大利當局重新考慮接收這批難民。

救援船由周末開始一直停在意大利和馬耳他對開的國際水域,面對未知的未來,這批難民只可以等待,知道西班牙當局願意接收他們後,部份人終於露出笑容,但能否成行,仍然存有未知之數。

救援船所屬的救援組織指,地中海的天氣未來數日預測會轉差,但大部份難民只能留在甲板,救援船根本難以安全駛到1,500公里外的西班牙,組織又指雖然救援船收到足夠的食物和食水,但不少難民已經感到精疲力竭,他們面對嚴重的健康風險,未必能在惡劣天氣下,支持3至4日的航程。

拒絕接收難民的意大利,派兩艘船隻將部份難民由救援船轉移到船上,救援組織再次呼籲意大利和馬耳他重新考慮接收這批難民。

法國國民議會討論今次難民事件,外長勒德里昂指,救援船與西西里只是相距20多浬,促請意大利政府收回拒收難民的決定。

法國政府發言人批評意大利政府派出海岸衛隊協助救援,但拒絕接收這批難民是不負任。

匈牙利總理歐爾班表示,支持意大利政府的決定,認為可以為歐盟的移民政策帶來轉變。

根據歐盟現行的庇護法,難民必須在踏足的第一個歐盟國家申請庇護,此做法被認為令沿海的成員國承受重擔,極力避免接收難民。

