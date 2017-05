龍捲風暴風雨吹襲中西部和南部 至少15死

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

多個龍捲風和暴風雨在週末席捲南部和中西部,至少造成15人死亡,數十人受傷,至週一,部分地區仍有可能遭到暴風兩和龍捲風蹂躪。

受影響的州份,包括德州、阿肯色、密蘇里、密西西比和阿拉巴馬等5個州,其中德州達拉斯東部地區就有4人死亡,醫護人員和消防員不停地搶救傷員。

阿肯色州至少有3人死亡,兩人失蹤,因大樹倒塌壓垮了一幢房子,阿肯色的一名65歲老年婦女遇難,阿肯色小城市Springdale一名10歲女孩也被大水沖走遇難。

在密蘇里州,一名72歲的老婦在汽車中被大水沖走,她的丈夫當時拼命想救她,但沒有成功。

阿拉巴馬州的兩個小孩,分別是1歲半和兩歲多,週六也在汽車中被大水沖走失蹤,搜救人員仍在搜尋他們。

龍捲風侵襲過的地方滿目瘡痍,到處是四輪朝天的汽車,被大風颳倒的大樹、摧毀的建築,還有大規模的停電,僅密蘇里一個州,就有23,000人停電。

當局表示,龍捲風過後,在房屋的廢墟中可能還會找到死傷民眾。

