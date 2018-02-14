想知道自己適不適合養狗? 可以從當”中途媽媽”開始（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

許多小孩都吵著要養狗，新鮮度一過，有的就會棄養，養寵物是一輩子的承諾，到底適不適合養狗，或許可以從當”中途媽媽”開始。

“中途媽媽”吳欣怡原本很怕狗，後來經不起女兒的慫恿，養了一隻狼狗，原本相信女兒會照顧狗，結果只有3分鐘的熱度，這隻狗就變成她在照顧，半年後決定幫狗狗找玩伴，在接觸到Love and Second Chances，於是當起了”中途媽媽”。

吳欣怡說：”當小孩吵著要狗要貓要兔子，或者是任何寵物，一定必須要知道他們的責任是甚麼，因為養一條狗必須要蹓狗，要洗澡，要帶牠做活動，社會化，我也跟一些家長說，如果你的小孩真的要養狗，你可以跟我一樣當中途媽媽，因為你是短暫的責任。”

吳欣怡說，她只當台灣流浪狗的中途媽媽，其中又對俗稱”米克斯”（mixed）台灣混血土狗情有獨鍾，因為台灣土狗全身烏漆媽黑，照片非常不討喜，認養度非常低，但事實上，台灣土狗已經經過國際認證，承認這個血統Formosan Mountain Dog。

吳欣怡說：”純種的土狗是豎耳，有斑點舌，然後還有鐮刀尾，非常聰明，非常顧家。”

吳欣怡從去年2月到現在已經當了20條狗的中途媽媽，她覺得最大的成就是：”我覺得我在改變人的生活，每一條狗我們讓牠進來美國後，送到永久的家後，會改變這個家，有時候這個家有爸媽小孩，他們變得更緊密，就是變成全家的責任，變得更接近，關係變得更好。”

她說，當中途媽媽不光只是暫時幫忙帶狗，也要篩選申請人，幫狗找一個永久的家。

吳欣怡說：”我們真的是很怕選錯，因為我曾經選錯過，後還我知道那個孩子沒有我想像中的好，我很後悔，因為孩子的下半生，80%操在我身上。”

今年飛揚藝術中心舉辦的春晚，吳欣怡將帶8隻狗上台，呼籲大家領養代替購買，其中一隻台灣土狗將表演按鈴。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。