想知道自己適不適合養狗? 可以從當”中途媽媽”開始（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

許多小孩都吵著要養狗,新鮮度一過,有的就會棄養,養寵物是一輩子的承諾,到底適不適合養狗,或許可以從當”中途媽媽”開始。

“中途媽媽”吳欣怡原本很怕狗,後來經不起女兒的慫恿,養了一隻狼狗,原本相信女兒會照顧狗,結果只有3分鐘的熱度,這隻狗就變成她在照顧,半年後決定幫狗狗找玩伴,在接觸到Love and Second Chances,於是當起了”中途媽媽”。

吳欣怡說:”當小孩吵著要狗要貓要兔子,或者是任何寵物,一定必須要知道他們的責任是甚麼,因為養一條狗必須要蹓狗,要洗澡,要帶牠做活動,社會化,我也跟一些家長說,如果你的小孩真的要養狗,你可以跟我一樣當中途媽媽,因為你是短暫的責任。”

吳欣怡說,她只當台灣流浪狗的中途媽媽,其中又對俗稱”米克斯”(mixed)台灣混血土狗情有獨鍾,因為台灣土狗全身烏漆媽黑,照片非常不討喜,認養度非常低,但事實上,台灣土狗已經經過國際認證,承認這個血統Formosan Mountain Dog。

吳欣怡說:”純種的土狗是豎耳,有斑點舌,然後還有鐮刀尾,非常聰明,非常顧家。”

吳欣怡從去年2月到現在已經當了20條狗的中途媽媽,她覺得最大的成就是:”我覺得我在改變人的生活,每一條狗我們讓牠進來美國後,送到永久的家後,會改變這個家,有時候這個家有爸媽小孩,他們變得更緊密,就是變成全家的責任,變得更接近,關係變得更好。”

她說,當中途媽媽不光只是暫時幫忙帶狗,也要篩選申請人,幫狗找一個永久的家。

吳欣怡說:”我們真的是很怕選錯,因為我曾經選錯過,後還我知道那個孩子沒有我想像中的好,我很後悔,因為孩子的下半生,80%操在我身上。”

今年飛揚藝術中心舉辦的春晚,吳欣怡將帶8隻狗上台,呼籲大家領養代替購買,其中一隻台灣土狗將表演按鈴。

