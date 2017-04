聖馬刁一初中成立中文俱樂部 傳揚中華文化（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

中半島聖馬刁學區的初中,Bayside STEM Academy,3年前成立了中文俱樂部,是中半島唯一一所教授中文的公立初中。

中半島第一間中文沉浸式小學College Park學生畢業後,家長希望學生能夠繼續學中文,該學區San Mateo Foster City聯合學區的初中沒有中文沉浸式學校,在家長的努力下,Bayside STEM初中3年前開始了中文課程,由於每天只有兩小時中文課,熱心的家長會以及非牟利組織Friends of Mandarin Scholars贊助成立了中文俱樂部。

Bayside STEM中文俱樂部負責人陳淑英說:”我們沒有足夠的時間和資源,討論其他重要的中華文化,如藝術、歷史及科學,因此成立俱樂部,希望擴展學生的視野,讓他們學習更多美麗的中華文化。”

從一開始只有10名學生,現在已經有20多位學生參加中文俱樂部,他們利用每週四放學後留下來繼續學習,值得一提的是,這些學生在College Park小學學的是繁體字,來到Bayside之後,開始學習簡體字。

對於是否該教簡體字或是繁體字,在灣區的中文沉浸式學校都曾經有一番討論,由於中國使用簡體字,因此對許多美國家長來說,學校就應該教簡體字,不過近來在兩岸也掀起了繁簡的爭論,有人提出識繁書簡。

Bayside STEM中文教師龍千紅說:”這是一個發展過程,因為中國大陸實行簡體字,最開始在50年代的時候,是因為想要全民都能夠讀書寫字,這樣的話簡體字比較簡單,比較容易學比較容易接受,繁體字是在簡體字之前就有了,所以這是文化傳統的一部分,我覺得我們不能夠拋棄它。”

陳淑英說,他們會持續加強國語俱樂部的內容,希望讓孩子喜歡上中文,而不是被父母逼來學中文。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。