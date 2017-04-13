聖馬刁一初中成立中文俱樂部 傳揚中華文化（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

中半島聖馬刁學區的初中，Bayside STEM Academy，3年前成立了中文俱樂部，是中半島唯一一所教授中文的公立初中。

中半島第一間中文沉浸式小學College Park學生畢業後，家長希望學生能夠繼續學中文，該學區San Mateo Foster City聯合學區的初中沒有中文沉浸式學校，在家長的努力下，Bayside STEM初中3年前開始了中文課程，由於每天只有兩小時中文課，熱心的家長會以及非牟利組織Friends of Mandarin Scholars贊助成立了中文俱樂部。

Bayside STEM中文俱樂部負責人陳淑英說：”我們沒有足夠的時間和資源，討論其他重要的中華文化，如藝術、歷史及科學，因此成立俱樂部，希望擴展學生的視野，讓他們學習更多美麗的中華文化。”

從一開始只有10名學生，現在已經有20多位學生參加中文俱樂部，他們利用每週四放學後留下來繼續學習，值得一提的是，這些學生在College Park小學學的是繁體字，來到Bayside之後，開始學習簡體字。

對於是否該教簡體字或是繁體字，在灣區的中文沉浸式學校都曾經有一番討論，由於中國使用簡體字，因此對許多美國家長來說，學校就應該教簡體字，不過近來在兩岸也掀起了繁簡的爭論，有人提出識繁書簡。

Bayside STEM中文教師龍千紅說：”這是一個發展過程，因為中國大陸實行簡體字，最開始在50年代的時候，是因為想要全民都能夠讀書寫字，這樣的話簡體字比較簡單，比較容易學比較容易接受，繁體字是在簡體字之前就有了，所以這是文化傳統的一部分，我覺得我們不能夠拋棄它。”

陳淑英說，他們會持續加強國語俱樂部的內容，希望讓孩子喜歡上中文，而不是被父母逼來學中文。

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