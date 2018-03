加州中產階層人數明顯萎縮 更多人搬離灣區（視頻）

By

加州的高房價、高物價,讓許多中產階層人士不得已捨棄加州夢,選擇離開,數據顯示,加州的中產階層人數正在明顯萎縮,而且愈來愈多人搬離灣區,也使得租用U-Haul卡車的費用水漲船高。

加州的天氣宜人,又有美麗的海岸和蓬勃的經濟,在1950年代曾是中產階層的天堂。

聖荷西水星報週一報導指,加州的中產階層明顯在萎縮,根據Pew研究中心,自從1970年以來,加州的中產階層比例從60%跌至剛好過半,數據顯示,加州的富有階層出現成長,中產和貧窮階層則都下降,還有一些選擇離開加州。

該報導引用國稅局的數字稱,主要離開加州的群體,基本上是30多歲、40多歲和50多歲的居民,年收入大約在10萬至20萬元之間。

而根據國稅局(IRS)數據,從2007到2016年期間,以遷出和遷入人數計算,加州已流失了超過100萬居民。

而這些居民為何要捨棄加州夢而搬離到別州呢?答案跟錢有關。

加州公共政策研究所2017年定義的中產階層,是年收入介於49,716元到174,006元的居民。

在1970年,加州的家庭購房的價錢通常是收入的三倍,不過現在的情況早就改變了,房價已經跳升到最高可達收入的10倍,有搬離加州的民眾就感嘆,不是他們要搬,而是加州把他們趕走了。

另一方面,選擇搬離灣區的人口也出現明顯增加,這可以從出租卡車U-Haul的價格一窺究竟。

受到矽谷搬家潮的影響,租用U-Haul卡車的費用也水漲船高,由於搬家者通常選擇甲地租車乙地還車,隨著灣區遷出的需求,遠高過遷入的需求 ,從灣區城市租U-Haul開到外地還的卡車愈來愈多,但從外地租U-Haul進入灣區的卡車比較少,導致U-Haul在灣區的卡車數量出現短缺,也使得搬家費用價格飆漲。

舉例來說,如果從聖荷西要搬到內華達州的拉斯維加斯,租用10英呎的卡車4天,費用是945元,但相反方向,也就是拉斯維加斯搬到聖荷西,同樣的卡車租4天,只要119元。

從矽谷搬到華盛頓州西雅圖,租一台26英呎的卡車,費用高達3,482元,但相反方向卻只要680元。

