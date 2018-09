By

【KTSF 張麗月報導】

微軟(Microsoft)週二透露大舉投資在加拿大,當中包括計劃在2020年9月之前,將加拿大的微軟總部搬遷到多倫多,以便吸引更多人才,從事研發工作。

微軟亦透露,計劃在未來3年投資接近6億美元在當地的固定資產,聘請超過500個全職僱員,而在多倫多的新總部大樓,佔地將超過13萬平方呎。

此外,這個投資計劃也包括搬遷和擴大在蒙特利爾的研發實驗室,同時在多個城市的銷售辦公室也會搬遷或翻新。

微軟股價週二升了1.7%,今年至今,股價就升了大約30%。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。