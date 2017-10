微軟發布視窗10更新 推全新Surface Book 2

By

【KTSF 吳宇斌報導】

微軟日前在西雅圖舉行發布會,發布視窗10的更新和全新的Surface Book 2手提電腦。

微軟的視窗10更新,可以讓用戶在視窗系統上,將3D物件放入微軟的Office軟件中,更可以將3D物件通過鏡頭實現擴增實景。

更新還包括讓不能用手操作電腦的人,可以通過眼球追踪器,實現用眼球操作電腦。

隨著系統的更新,微軟也都發布了和系統配套的混合實景的AR/VR眼罩套裝。

除此之外,微軟都發布了全新的Surface Book 2,分別推出13和15吋兩個尺寸,電池有17個小時的續航能力。

微軟聲稱,第二代的Surface Book,圖像處理能力比上一代增強5倍,比蘋果的Macbook Pro強2倍,用戶可以用Surface Pen,在不同的模式下執行不同任務,售價從1,499元起。

