微軟發布視窗10更新 推全新Surface Book 2

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【KTSF 吳宇斌報導】

微軟日前在西雅圖舉行發布會，發布視窗10的更新和全新的Surface Book 2手提電腦。

微軟的視窗10更新，可以讓用戶在視窗系統上，將3D物件放入微軟的Office軟件中，更可以將3D物件通過鏡頭實現擴增實景。

更新還包括讓不能用手操作電腦的人，可以通過眼球追踪器，實現用眼球操作電腦。

隨著系統的更新，微軟也都發布了和系統配套的混合實景的AR/VR眼罩套裝。

除此之外，微軟都發布了全新的Surface Book 2，分別推出13和15吋兩個尺寸，電池有17個小時的續航能力。

微軟聲稱，第二代的Surface Book，圖像處理能力比上一代增強5倍，比蘋果的Macbook Pro強2倍，用戶可以用Surface Pen，在不同的模式下執行不同任務，售價從1,499元起。

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