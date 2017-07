微軟宣布裁員數千人 海外銷售部為重災區

By

【KTSF】

微軟公司(Microsoft) 週四宣布裁員數千人,為該公司整頓業務的最新舉措,被裁的員工大多是身處海外的銷售部員工。

微軟已證實週四開始發出裁員通知,但沒有披露詳情,僅表示數千銷售部職位將會被裁減。

微軟在聲明中說,一如所有公司,微軟會定期檢討旗下業務,在某些領域可能會加強投資,其他業務有可能要整頓。

微軟目前全球僱用約121,500人,通中接近71,600人在美國工作,其餘分布世界各地。

微軟過去的業務策略,是按每台電腦收取Office等軟件產品的費用,目前則轉向”雲端電腦”發展,讓用戶以按月訂用的方式使用微軟的軟件,而且可在多台電腦使用,吸納企業和政府用戶。

微軟表示,旗下的商用雲端業務預料每年可帶來150億收益,訂戶已超過2,600萬,在過去兩年增加逾一倍。

