微軟宣布裁員數千人 海外銷售部為重災區

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【KTSF】

微軟公司（Microsoft） 週四宣布裁員數千人，為該公司整頓業務的最新舉措，被裁的員工大多是身處海外的銷售部員工。

微軟已證實週四開始發出裁員通知，但沒有披露詳情，僅表示數千銷售部職位將會被裁減。

微軟在聲明中說，一如所有公司，微軟會定期檢討旗下業務，在某些領域可能會加強投資，其他業務有可能要整頓。

微軟目前全球僱用約121,500人，通中接近71,600人在美國工作，其餘分布世界各地。

微軟過去的業務策略，是按每台電腦收取Office等軟件產品的費用，目前則轉向”雲端電腦”發展，讓用戶以按月訂用的方式使用微軟的軟件，而且可在多台電腦使用，吸納企業和政府用戶。

微軟表示，旗下的商用雲端業務預料每年可帶來150億收益，訂戶已超過2,600萬，在過去兩年增加逾一倍。

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