【KTSF】

微軟公司(Microsoft)宣布推出Surface手提電腦,銷售對象是學生,是Surface系列產品中,鍵盤並非外置的首個電腦產品。

Surface手提電腦的售價由999元起,與蘋果的MacBook Air同價,但定價較iPad和Chromebooks高。

微軟表示,Surface手提電腦的電池壽命最長達14個半小時,而MacBook Air則是12小時。

Surface手提電腦的操作系統是Windows 10 S,為Windows 10的簡化版,應用針對學生的需要,只可以在Windowns Store下載。

Surface手提電腦即日起接受預訂,6月15日起付運。

