密歇根州一對夫婦連續生了13個兒子後,週三再迎來第14個孩子,結果仍然是兒子。

Kateri和Jay Schwandt夫婦週三迎接家中第14個小生命,他較預產期早了5天出生,出生時有8磅4盎司,身長21吋,還未取名。

Schwandt夫婦是在兒子出生時才知道他的性別,Jay年初受訪時曾說希望有個女兒,但估計機會不大,結果真的被他猜中。

Kateri本身也是在大家庭中成長,有13個兄弟姐妹,而Kateri的長子今年已20多歲。

