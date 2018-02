By

密歇根州一對育有13名兒子的夫婦,正等待第14名孩子於4月出生,二人目前未知胎兒的性別。

Jay Schwandt和Kateri Schwandt夫婦稱,這次再添家庭成員,並不會對他們帶來更大的財務負擔,Kateri說,她本身也有13名兄弟姐妹,因此早已習慣大家庭的生活。

Kateri說:”如果你育有3個孩子,其實與養育10個孩子的情況差不多,只是更混亂,更嘈吵,我們已習慣了。”

與之前一樣,夫婦二人都決定到分娩時才知道胎兒的性別,Jay說,妻子生了13個男孩後,他也希望可以有一個女兒,但他心中已打定輸數,而相信這名孩子,將會是二人最後一個孩子。

不過,在懷有第13個孩子時,二人當時也想著他會是最後一個孩子。

