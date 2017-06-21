密歇根州一機場有警員頸部中刀 行兇者被拘押

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密歇根州Flint市一個機場週三需緊急疏散，有目擊者報稱看到有警員的頸部被刺傷，血流如注，並看到地上有刀。

密歇根州州警在社交網站Twitter上稱，該名警員目前情況危殆，聯邦調查局（FBI）已介入調查。

事發於Bishop國際機場，機場在社交網站Facebook發文稱，所有旅客都安全，而需要到機場出遊的旅客，起行前應先查詢航班有否延誤或取消。

目擊者Ken Brown對當地報章透露，他當時正送女兒到機場，突然看到一名警員頸部血流如注，他也看到一名男子被警方扣押，地上有一柄利刀。

他說該名警員當時跪在地上，頸部不斷流血。

另一名目擊者Cherie Carpenter說，看到警方押走行兇男子，他當時目無表情。

事發的Flint市位於底特律西北方約50哩。

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