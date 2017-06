密歇根州一機場有警員頸部中刀 行兇者被拘押

By

【KTSF】

密歇根州Flint市一個機場週三需緊急疏散,有目擊者報稱看到有警員的頸部被刺傷,血流如注,並看到地上有刀。

密歇根州州警在社交網站Twitter上稱,該名警員目前情況危殆,聯邦調查局(FBI)已介入調查。

事發於Bishop國際機場,機場在社交網站Facebook發文稱,所有旅客都安全,而需要到機場出遊的旅客,起行前應先查詢航班有否延誤或取消。

目擊者Ken Brown對當地報章透露,他當時正送女兒到機場,突然看到一名警員頸部血流如注,他也看到一名男子被警方扣押,地上有一柄利刀。

他說該名警員當時跪在地上,頸部不斷流血。

另一名目擊者Cherie Carpenter說,看到警方押走行兇男子,他當時目無表情。

事發的Flint市位於底特律西北方約50哩。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。