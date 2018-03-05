國際影星楊紫瓊接受本台專訪談新年大計（視頻）

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【陳嘉琪報導】

國際影星楊紫瓊早前來到舊金山擔任農曆新年大遊行的嘉賓，她接受本台專訪，講及她的新年大計。

在舊金山農曆新年大巡遊當日，楊紫瓊負責點燃炮竹，為活動揭開序幕，這個環節本應是由舊金山市長麥法恩負責，不過任務最後交給楊紫瓊。

楊紫瓊說：”舊金山這個遊行應該是世界最大型，前十個最好的遊行，他們最初問我的時候，我說這是一個很好的機會，可以與大家一起拜年，與大家一起分享一個那麼興奮那麼有趣的遊行，我可以擔任領步人，當然是很感謝，我真的覺得很榮幸。”

楊紫瓊回顧去年的工作，她表示先後拍攝了兩部不同類型的電影，一部是在中國佛山取景，由袁和平執導的動作片，另一套是一部圍繞亞裔有錢家庭辦婚禮的喜劇，叫”Crazy Rich Asians”，楊紫瓊表示，她在這套電影中擔任男主角的媽媽。

楊紫瓊說：”我見到年青人，他們很本事，那麼熱情，那麼勤力，我很開心，因為你一定要懂珍惜那麼好的機會，那你才會繼續做得好下去，所以去年拍的東西是很興奮。”

講到新年願望，楊紫瓊表示其實年年都一樣。

楊紫瓊說：”我年年都有一樣的目標，就是最緊要健康，最緊要多一些時間陪家人，最緊要找到很好的工作繼續玩下去。”

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