國際影星楊紫瓊接受本台專訪談新年大計（視頻）

【陳嘉琪報導】

國際影星楊紫瓊早前來到舊金山擔任農曆新年大遊行的嘉賓,她接受本台專訪,講及她的新年大計。

在舊金山農曆新年大巡遊當日,楊紫瓊負責點燃炮竹,為活動揭開序幕,這個環節本應是由舊金山市長麥法恩負責,不過任務最後交給楊紫瓊。

楊紫瓊說:”舊金山這個遊行應該是世界最大型,前十個最好的遊行,他們最初問我的時候,我說這是一個很好的機會,可以與大家一起拜年,與大家一起分享一個那麼興奮那麼有趣的遊行,我可以擔任領步人,當然是很感謝,我真的覺得很榮幸。”

楊紫瓊回顧去年的工作,她表示先後拍攝了兩部不同類型的電影,一部是在中國佛山取景,由袁和平執導的動作片,另一套是一部圍繞亞裔有錢家庭辦婚禮的喜劇,叫”Crazy Rich Asians”,楊紫瓊表示,她在這套電影中擔任男主角的媽媽。

楊紫瓊說:”我見到年青人,他們很本事,那麼熱情,那麼勤力,我很開心,因為你一定要懂珍惜那麼好的機會,那你才會繼續做得好下去,所以去年拍的東西是很興奮。”

講到新年願望,楊紫瓊表示其實年年都一樣。

楊紫瓊說:”我年年都有一樣的目標,就是最緊要健康,最緊要多一些時間陪家人,最緊要找到很好的工作繼續玩下去。”

