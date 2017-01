By

【KTSF 陳令楠報導】

近3年前失蹤的馬來西亞航空MH-370客機,搜索工作宣佈停止,至今,飛機機身仍未被找到,失蹤飛機上大部分乘客來自中國,有乘客的家屬對停止搜索的消息表示憤怒。

有家屬說:”活要見人,死要見屍啊,這不明不白的,咱說沒有不明不白的。”

澳洲、中國和馬來西亞三國政府週二聯合宣佈停止對MH-370客機的水下搜索項目,亦說雖然搜索項目使用了最先進的科技,亦聘請了優秀的專家,但搜索人員在46,000平方英哩海域仍然搜尋不到機身蹤跡。

2014年3月8日,載有239人的MH-370客機從吉隆坡飛往北京途中,從探測雷達中消失,機上約3分之2乘客都是中國籍。

目前,馬來西亞航空並未對家屬的訴求作出回應,而另一方面,馬來西亞航空行政總裁則稱,公司的財政狀況將持續好轉,2019年將重新上市。

