墨西哥中部發生黎克特制7.1級地震,目前已造成226人死亡,台灣駐墨西哥代表處證實,首都墨西哥城有5名台灣人被困。

首都墨西哥城南面的莫雷洛斯州災情嚴重,通往首都墨西哥城的高速公路斷成兩截,有教堂的頂部塌下,最少一人被擊中死亡,救援人員搜索是否仍有人被困。

多個鄰近墨西哥城的州分亦受到嚴重破壞,今次是墨西哥自1985年來,傷亡最慘重的地震。

就在地震發生前兩小時,全國因應大地震32週年,舉行過疏散演習,所以地震警鐘響起時,部分人一度以為是演練,直至建築物搖晃,才知道是真地震立即走避。

