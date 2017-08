By

【KTSF 林佩樺報導】

美國12州爆出過百宗沙門氏菌感染病例,聯邦政府認為,病源來自墨西哥的Maradol木瓜。

根據聯邦疾病防控中心(CDC)的數據,目前已有109人因為食用來自墨西哥的Maradol木瓜而感染沙門氏菌,當中一人死亡,當局呼籲民眾停止食用。

Maradol 木瓜體型較大,售於全美各大超市,初期為青綠色,成熟後轉為黃色,被回收的木瓜品牌分別為Caribena、Cavi及Valery。

木瓜上的貼紙會顯示其是否來自墨西哥。

CDC指出,若感染沙門氏菌,12小時到72小時會出現腹瀉、發燒、腹痛等症狀,要盡速就醫。

