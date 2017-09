By

【KTSF 崔凱橋報導】

墨西哥南部發生8.1級地震,至少15人死亡,有建築物倒塌,太平洋海嘯警報中心暫時錄得最高約一米大浪。

地震發生一刻,有餐廳吊燈猛烈搖晃,距離震央約1,000公里的首都墨西哥城震感也明顯,街上交通燈不斷搖擺。

有建築物頂層斷開一半,亦有建築物倒塌,瓦礫散落一地,救援人在瓦礫堆中搜救。

地震發生在當地時間週四深夜,震央位於南部恰帕斯灣對開海域,震源深度69公里,其後再有數十次餘震,強度逾5級。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。