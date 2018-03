美國擬徵鋼鋁關稅 加拿大墨西哥等國或可豁免

By

特朗普總統曾經表明如果徵收稅,沒有國家可以豁免,但當局立場有變,加拿大和墨西哥等國家可能獲得豁免,白宮指這樣做是基於國家安全考慮。

特朗普政府在提出對進口鋼材和鋁材徵收關稅時表明,沒有國家可以豁免,不過現在改口風,指要逐個個案、逐個國家考慮。

白宮國家貿易委員會主席納瓦羅指,加拿大和墨西哥有機會不需要交鋼材和鋁材關稅,條件是兩國要與美方制定更公平的北美自由貿易協定。有分析認為,特朗普就是以新關稅作為北美自由貿易協定的談判籌碼。

美國、加拿大和墨西哥在1992年簽署北美自由貿易協定,幾乎取消三國之間所有關稅。特朗普自競選總統以來多次批評協定,令美國流失大量職位,企業搬遷。

加拿大是美國最大的鋼材和鋁材進口國,相較於歐盟的強硬回應,加拿大一直保持低調。有當地傳媒指過去數天,多位加拿大高級官員向美方多番游說。

另外,美國眾議院一百零七名共和黨議員,包括眾議院議長瑞安,聯署向特朗普反對向進口鋼材和鋁材徵收關稅,稱徵稅會損害美國經濟和就業。瑞安指,特朗普的徵稅範圍太廣泛,容易引來還擊。

