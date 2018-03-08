美國擬徵鋼鋁關稅 加拿大墨西哥等國或可豁免

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特朗普總統曾經表明如果徵收稅，沒有國家可以豁免，但當局立場有變，加拿大和墨西哥等國家可能獲得豁免，白宮指這樣做是基於國家安全考慮。

特朗普政府在提出對進口鋼材和鋁材徵收關稅時表明，沒有國家可以豁免，不過現在改口風，指要逐個個案、逐個國家考慮。

白宮國家貿易委員會主席納瓦羅指，加拿大和墨西哥有機會不需要交鋼材和鋁材關稅，條件是兩國要與美方制定更公平的北美自由貿易協定。有分析認為，特朗普就是以新關稅作為北美自由貿易協定的談判籌碼。

美國、加拿大和墨西哥在1992年簽署北美自由貿易協定，幾乎取消三國之間所有關稅。特朗普自競選總統以來多次批評協定，令美國流失大量職位，企業搬遷。

加拿大是美國最大的鋼材和鋁材進口國，相較於歐盟的強硬回應，加拿大一直保持低調。有當地傳媒指過去數天，多位加拿大高級官員向美方多番游說。

另外，美國眾議院一百零七名共和黨議員，包括眾議院議長瑞安，聯署向特朗普反對向進口鋼材和鋁材徵收關稅，稱徵稅會損害美國經濟和就業。瑞安指，特朗普的徵稅範圍太廣泛，容易引來還擊。

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