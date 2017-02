By

【KTSF 林佩樺報導】

墨西哥宣布中國將投資二億美元,在墨西哥建立汽車製造工廠,為墨西哥帶來上千個工作機會。

墨西哥宣布與中國達成協議,將在墨西哥Hidalgo組裝和生產中國車商JAC的汽車。

工廠將會負責生產兩款SUV車款,一年至少產出1萬1千輛車,為墨西哥帶來1000個至4500個工作機會。

這個消息選擇在特朗普政府希望將汽車製造業拉回美國、美墨貿易關係不明朗的時刻發布。目前墨西哥80%的出口產品皆輸往美國。

