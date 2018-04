墨西哥無證爸爸聖荷西被拘 扣查半年週一獲釋

By

一名來自墨西哥,妻女都是美國公民的無證人士,提出返國後很可能會受迫害,上週獲法院同意暫緩遣返,週一他獲釋,事隔近半年後與家人團聚。

Fernando Carrillo的家人週一一早在移民局拘留所外等候他,去年10月,Carrillo帶女兒往日托時,在聖荷西市被移民局人員帶走,面臨遣返。

Carrillo來自墨西哥城,2004年來美國,他2012年結婚,妻子和3名女兒都是美國公民。

他有醉酒駕駛前科,也有曾被遞解紀錄,但基於他提出他被遣返的話,很可能會受迫害,上週法院裁定准他暫緩遣返。

他的律師沒詳述他在庭上提出的理據,但透露他的家人在墨西哥打擊某類罪行,令他返墨西哥會有危險。

Carrillo說:”這難以用言語形容,我很激動,仍難以相信,就像會醒來,然後發覺這都不是真實的,要數天來接受。”

Carillo的妻子Lourdes Barraza說:’慶幸我的伴侶回來了,願這為我們的社群帶來曙光,Fernando的第一手經歷,能為我們的社群帶來改變。”

Carrillo的律師表示,只要他不再犯法,他可以一直待在美國,下一步他打算申請綠卡。

