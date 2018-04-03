墨西哥無證爸爸聖荷西被拘 扣查半年週一獲釋

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【KTSF 游瑋珊報導】

一名來自墨西哥，妻女都是美國公民的無證人士，提出返國後很可能會受迫害，上週獲法院同意暫緩遣返，週一他獲釋，事隔近半年後與家人團聚。

Fernando Carrillo的家人週一一早在移民局拘留所外等候他，去年10月，Carrillo帶女兒往日托時，在聖荷西市被移民局人員帶走，面臨遣返。

Carrillo來自墨西哥城，2004年來美國，他2012年結婚，妻子和3名女兒都是美國公民。

他有醉酒駕駛前科，也有曾被遞解紀錄，但基於他提出他被遣返的話，很可能會受迫害，上週法院裁定准他暫緩遣返。

他的律師沒詳述他在庭上提出的理據，但透露他的家人在墨西哥打擊某類罪行，令他返墨西哥會有危險。

Carrillo說：”這難以用言語形容，我很激動，仍難以相信，就像會醒來，然後發覺這都不是真實的，要數天來接受。”

Carillo的妻子Lourdes Barraza說：’慶幸我的伴侶回來了，願這為我們的社群帶來曙光，Fernando的第一手經歷，能為我們的社群帶來改變。”

Carrillo的律師表示，只要他不再犯法，他可以一直待在美國，下一步他打算申請綠卡。

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