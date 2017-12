By

【KTSF】

無證人士被控謀殺32歲白人女子Kate Steinle一案,上週陪審團裁定被告無罪,聯邦大陪審團週二對其再添兩項新指控。

來自墨西哥的無證人士Jose Ines Garcia Zarate被控謀殺罪,上星期被判無罪後,引起全國爭議。

聯邦大陪審團週二決定起訴Zarate兩項有關槍枝的控罪。

而舊金山地方檢察官George Gascon表示,他仍然相信Garcia Zarate的謀殺罪應當成立。

