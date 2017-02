灣區上空現強光 原來是美軍導彈試射

By

週二清晨,灣區上空突然出現一道強光,劃破漆黑的星晨,有民眾以為是流星飛過,但美國海軍已證實,強光其實是來自美軍在太平洋進行的導彈試射。

週二清晨6時半左右,灣區不少民眾在社交媒體上載照片,表示看到一道強光在上空出現,很多人推測是流星閃過。

不過,美國海軍策略系統發言人John Daniels證實,美軍在太平洋試射了兩枚Trident II導彈,強光其實是來自導彈試射,兩枚導彈是從Ohio Class潛艇發射,飛越海面後再墮入海中。

發言人強調,這次試射並非為回應任何國際事件,也並非為彰顯軍力,純粹是定期進行的試射任務,以確保導彈系統無誤。

這次試射也受到國家氣象局的關注,有氣象預報員拍下照片上載社媒Twitter,當中拍下導彈越過後在上空遺下的痕跡,還推測是火箭。

