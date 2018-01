華埠路邊年貨攤位惹爭議 商戶開會現火爆場面（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠農曆新年前舉行的路邊年貨攤位將於下個月開始,不過今次活動引起部分商戶對保險及交通安全的擔心,在週四舉行的會議上,支持及反對者一度發生口角。

這個在Stockton街擺賣的路邊年貨攤位,將於2月2日至2月15日舉行,爭議緣於有商戶認為,這個攤位是擺在馬路上,旁邊又有汽車行駛,一旦發生意外,究竟由誰人負起責任?這些問題多年前提出過,但一直無人理會。

在Stockton街開設見聞旅遊的老闆邵旗謙說:”當街會時,擺在自己的門口,在停車位上,保障在哪裏?是自己會保障?還是主辦單位的保障?這是最重要,因為透明度不高,如果真的有事發生怎麼辦?我絕不反對任何擺街會。”

收到開會通知的洪老闆亦抱著同樣的疑心,去到主辦方華埠街坊會開會,洪老闆在會上表示,提出保險方面的疑問,是希望瞭解當中的投保內容及保障,並非造謠生事,不過隨即掀起一場罵戰。

彩虹攝影老闆洪雷文說:”你問我有無資格來參加會議,是你叫人帶通告給我,說今日開會,你不應該這樣說話,第二,我有資格來開會。”

華埠街坊會主席李兆祥(Pius Lee)在會上說:”但現在你無資格問問題。”

洪雷文回答說:”當然有資格,我在Stockton 街開店,為什麼無資格。”

李兆祥指斥說:”你無事生事,怎樣預先知有意外?又怎樣知道我們無保險?”

一手促成擺街活動的李兆祥解釋,擺街是經由市府同意,而且要符合衛生局工務局的要求,因此每年的活動是合法合理,亦已買足保險。

李兆祥說:”政府給牌照華埠街坊會,條件要投保100萬保險,我們符合政府的需要,投保了100萬。”

李兆祥亦指,每間參與的商戶亦有買各自的保險,只要與保險公司協調,受保範圍也會涵蓋馬路上的攤位,況且他已經與交通局及警方開過會,兩個部門亦答應到時會派人指揮交通,監測現場交通秩序。

李兆祥指,過去6年,各方都很合作,一直相安無事,相信今年活動能順利完成。

李兆祥說:”我向大家報告,有很多商家都不來參加,就是因為你們的預言(有意外),個個都驚。”

華埠商戶李泰萊說:”其實我們有時做生意,真的不夠開支,所以有機會在新年擺街,不是賺得很多,但可幫補,賺多賺少都好,過完年後是無生意,會靜幾個月,所以我們很珍惜擺街的機會。”

今次的攤位擺賣仍會如期舉行。但洪老闆指,希望仍有機會與主辦方,坐下來,冷靜討論,有關擺賣的問題。

