華埠路邊年貨攤位惹爭議 商戶開會現火爆場面（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠農曆新年前舉行的路邊年貨攤位將於下個月開始，不過今次活動引起部分商戶對保險及交通安全的擔心，在週四舉行的會議上，支持及反對者一度發生口角。

這個在Stockton街擺賣的路邊年貨攤位，將於2月2日至2月15日舉行，爭議緣於有商戶認為，這個攤位是擺在馬路上，旁邊又有汽車行駛，一旦發生意外，究竟由誰人負起責任？這些問題多年前提出過，但一直無人理會。

在Stockton街開設見聞旅遊的老闆邵旗謙說：”當街會時，擺在自己的門口，在停車位上，保障在哪裏？是自己會保障？還是主辦單位的保障？這是最重要，因為透明度不高，如果真的有事發生怎麼辦？我絕不反對任何擺街會。”

收到開會通知的洪老闆亦抱著同樣的疑心，去到主辦方華埠街坊會開會，洪老闆在會上表示，提出保險方面的疑問，是希望瞭解當中的投保內容及保障，並非造謠生事，不過隨即掀起一場罵戰。

彩虹攝影老闆洪雷文說：”你問我有無資格來參加會議，是你叫人帶通告給我，說今日開會，你不應該這樣說話，第二，我有資格來開會。”

華埠街坊會主席李兆祥（Pius Lee）在會上說：”但現在你無資格問問題。”

洪雷文回答說：”當然有資格，我在Stockton 街開店，為什麼無資格。”

李兆祥指斥說：”你無事生事，怎樣預先知有意外？又怎樣知道我們無保險？”

一手促成擺街活動的李兆祥解釋，擺街是經由市府同意，而且要符合衛生局工務局的要求，因此每年的活動是合法合理，亦已買足保險。

李兆祥說：”政府給牌照華埠街坊會，條件要投保100萬保險，我們符合政府的需要，投保了100萬。”

李兆祥亦指，每間參與的商戶亦有買各自的保險，只要與保險公司協調，受保範圍也會涵蓋馬路上的攤位，況且他已經與交通局及警方開過會，兩個部門亦答應到時會派人指揮交通，監測現場交通秩序。

李兆祥指，過去6年，各方都很合作，一直相安無事，相信今年活動能順利完成。

李兆祥說：”我向大家報告，有很多商家都不來參加，就是因為你們的預言（有意外），個個都驚。”

華埠商戶李泰萊說：”其實我們有時做生意，真的不夠開支，所以有機會在新年擺街，不是賺得很多，但可幫補，賺多賺少都好，過完年後是無生意，會靜幾個月，所以我們很珍惜擺街的機會。”

今次的攤位擺賣仍會如期舉行。但洪老闆指，希望仍有機會與主辦方，坐下來，冷靜討論，有關擺賣的問題。

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