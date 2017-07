舊金山華埠商戶受露宿滋擾 抱怨警方未即時跟進（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠一班華裔商家週三與警方開會,討論住區內的無家可歸者及治安問題。

邵旗謙是華埠Stockton街一間旅行社的東主,他表示,6月份時他的店舖曾被一名無家可歸者騷擾,問職員及顧客討錢,最後他於中午12時51分報警,不過警員最後在晚上7時33分才說能夠過來錄口供,但店舖已經關門。

邵旗謙說:”我不明白警察處理問題時,是否真的要涉及生死,或者是見到血才過來呢?”

在同一條街上,洪老闆的攝影店3個月內就發生兩次爆竊案,一次整塊玻璃被打破,另一次是鐵閘被拉開。



洪老闆說:”我最不開心是,第二次,匪徒拆開我鐵閘的電盒,我叫警察來,他們都沒有落案。”

邵旗謙和洪老闆與其他十多名商戶代表,週三在會議上講出這些發生在他們身上的罪案,希望負責該區治安的中央警局能夠多加注意。

警區分局長葉培恩上任後首次與商家會面,他首先就警局對商家造成的不便致歉。

他表示近幾個月,華埠非常缺乏警力,能夠全職巡邏的警員只有一人,因此警局會按照案件的嚴重程度,而決定出動的次序。

葉培恩提醒商家,絕對不要因為警方沒有即時出動,沒拘捕匪徒而不報警,因為報了案,他才更有效分配警力。

他亦表示,已向局方爭取更多警力,特別是雙語的警員來中央警局駐守,相信區內市民很快見到警力的改善。

