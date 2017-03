By

【KTSF 林佩樺報導】

因為起火疑慮,德國車廠Mercedes Benz將在全球大舉回收100萬輛2015年至2017年的新型車款。

有安全疑慮的車款,包含受歡迎的2015年至2017年的C300,以及2017年的E300等。

在召回的100萬輛車當中,美國就有30萬7,629輛。

由於車輛限制器的設計缺陷,Benz新型車在全球發生51宗起火事故,其中美國就佔了30起,所幸這些通報事件中並未有死傷傳出。

該公司表示,3月底會開始對美國的顧客進行通知。

