平治廣告引述達賴 中國官媒斥與中國人民為敵（視頻）

【i-CABLE】

早前發現萬豪酒店等多個國際品牌,在網站將西藏、港澳台的客戶放於所在國家一欄,令中國官方和民間都大怒。今次輪到房車品牌平治,看來廣告沒有特別,但原來與達賴喇嘛有關,官媒評論批評平治與人民為敵。

德國豪華房車公司平治車廠週一在外國的社交平台Instagram登出這張勸人從多角度審視處境的廣告,隨即引來中國網民圍攻,翻牆罵平治「智障」,又不了解「金主」的「喜惡」,原因是廣告引用了西藏流亡精神領袖達賴喇嘛的話。

《人民日報》在微博上也批評平治車廠的做法與中國人民為敵,指達賴欲分裂中國,世人皆知,不應該捧達賴的臭腳。

《環球時報》總編胡錫進則在個人微博分析,不能強求外界嚴守中國在台灣、達賴等問題上的政治正確,外界尊重中國的意見,只是出於對他們利益的權衡。

平治總公司很快刪除廣告,並發道歉聲明,指發佈了一則極為錯誤的信息,對傷害中國人的情感致歉,日後會加深海外員工對中國價值觀的理解。

中國外交部在例行記者會回應,接受道歉。但網民好像不太接受,問為何不在Instagram上道歉,不少人認為會影響日後買車決定。

德國牌子的汽車在中國早已深入民心,不但是很多官員的專用座駕,一般中產都會開德國牌子的汽車,顯示社會地位。

中國是平治車廠重要市場,平治汽車去年在中國銷售額增加了近26%,保持著全球增幅最強的市場,僅在中國便賣出近59萬輛汽車,數量多於美國,平治公司在北京的車廠在2005年啟用,去年產量達43萬輛。

