平治廣告引述達賴 中國官媒斥與中國人民為敵（視頻）

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早前發現萬豪酒店等多個國際品牌，在網站將西藏、港澳台的客戶放於所在國家一欄，令中國官方和民間都大怒。今次輪到房車品牌平治，看來廣告沒有特別，但原來與達賴喇嘛有關，官媒評論批評平治與人民為敵。

德國豪華房車公司平治車廠週一在外國的社交平台Instagram登出這張勸人從多角度審視處境的廣告，隨即引來中國網民圍攻，翻牆罵平治「智障」，又不了解「金主」的「喜惡」，原因是廣告引用了西藏流亡精神領袖達賴喇嘛的話。

《人民日報》在微博上也批評平治車廠的做法與中國人民為敵，指達賴欲分裂中國，世人皆知，不應該捧達賴的臭腳。

《環球時報》總編胡錫進則在個人微博分析，不能強求外界嚴守中國在台灣、達賴等問題上的政治正確，外界尊重中國的意見，只是出於對他們利益的權衡。

平治總公司很快刪除廣告，並發道歉聲明，指發佈了一則極為錯誤的信息，對傷害中國人的情感致歉，日後會加深海外員工對中國價值觀的理解。

中國外交部在例行記者會回應，接受道歉。但網民好像不太接受，問為何不在Instagram上道歉，不少人認為會影響日後買車決定。

德國牌子的汽車在中國早已深入民心，不但是很多官員的專用座駕，一般中產都會開德國牌子的汽車，顯示社會地位。

中國是平治車廠重要市場，平治汽車去年在中國銷售額增加了近26%，保持著全球增幅最強的市場，僅在中國便賣出近59萬輛汽車，數量多於美國，平治公司在北京的車廠在2005年啟用，去年產量達43萬輛。

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