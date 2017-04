河南精神病人筷子殺人片段曝光 9分鐘殺3人（視頻）

從閉路電視畫面見到,姓楊的疑兇睡在左上角病床,他是精神病患者,被送入醫院的四防病區,即是防破壞、防傷人、防出走、防自殺的病房後,工作人員解開他的手銬,改為由繩綁著手腳。

醫護人員巡房後,他先用兩分多鐘先鬆開右手的繩,再轉身解開左手的繩,接著解開腳部的繩,之後他下床,在桌上找到他涉嫌行兇用的筷子,他之後走到另一間病房,用筷子襲擊分別30歲和64歲姓白及姓韋的女患者。

之後他再回到原來病房,同樣再用筷子襲擊他隔鄰床的兩名分別43歲和63歲姓張及姓雲的女患者,整個行兇過程大約長9分鐘。

之後一名男護士進入病房,見到其中一個女病人受傷,嘗試制服行兇男子,接著再有一名醫護人員進來協助,事件造成3死1傷。

事發在2月24日河南洛陽市洛寧大眾醫院,事件近日才被中國傳媒揭露,醫院已經停業整改。

當地兩名衛生監督中心負責人及衛計委人員被撤職,其中一名死者家屬和院方達成賠償協議,醫方賠償8萬元人民幣,但家屬日後不得再追究。

而另外兩名死者家屬,最初要求賠償120萬元,後來減至60至70萬元,雙方仍未就賠償金額達成共識。

