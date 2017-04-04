河南精神病人筷子殺人片段曝光 9分鐘殺3人（視頻）

河南洛陽一間醫院2月底發生一宗精神病人襲擊案，閉路電視片段近日曝光，44歲的疑兇趁工作人員巡房，解開綁住他的繩，用筷子連環襲擊多名病人，過程只有9分鐘，造成3死1傷，事件曝光之後，醫院停業整改，當地兩名衛生部門職員被撤職。

從閉路電視畫面見到，姓楊的疑兇睡在左上角病床，他是精神病患者，被送入醫院的四防病區，即是防破壞、防傷人、防出走、防自殺的病房後，工作人員解開他的手銬，改為由繩綁著手腳。

醫護人員巡房後，他先用兩分多鐘先鬆開右手的繩，再轉身解開左手的繩，接著解開腳部的繩，之後他下床，在桌上找到他涉嫌行兇用的筷子，他之後走到另一間病房，用筷子襲擊分別30歲和64歲姓白及姓韋的女患者。

之後他再回到原來病房，同樣再用筷子襲擊他隔鄰床的兩名分別43歲和63歲姓張及姓雲的女患者，整個行兇過程大約長9分鐘。

之後一名男護士進入病房，見到其中一個女病人受傷，嘗試制服行兇男子，接著再有一名醫護人員進來協助，事件造成3死1傷。

事發在2月24日河南洛陽市洛寧大眾醫院，事件近日才被中國傳媒揭露，醫院已經停業整改。

當地兩名衛生監督中心負責人及衛計委人員被撤職，其中一名死者家屬和院方達成賠償協議，醫方賠償8萬元人民幣，但家屬日後不得再追究。

而另外兩名死者家屬，最初要求賠償120萬元，後來減至60至70萬元，雙方仍未就賠償金額達成共識。

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