【KTSF】

中半島Menlo Park一名亞裔長者,在住宅外面的一條巷倒斃,死者頭部受傷,死因正在調查中。

Menlo Park警方表示,週日上午8點半左右,有人在Willow路1100號路段一棟公寓後面的小巷,發現一名男子躺臥在地上。

救護人員到場後,證實男子已經死亡。

警方表示,死者是79歲Menlo Park居民Kenneth Chou,經初步調查後,警方認為不涉及罪案,表示有可能是意外導致死亡。

San Mateo縣法醫官週二將會驗屍。

