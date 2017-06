By

【KTSF】

加州鐵路(Caltrain)一列南行列車週一早上在駛至中半島Menlo Park市時,撞死一名男子,為今年以來加鐵第3宗列車撞死人事件。

事發於早上10時前,地點在Encinal Avenue的十字路口,涉案列車的編號為134,出事後已停駛。

列車當時載有340名乘客,沒有人受傷,事故造成班次延誤多達30分鐘。

