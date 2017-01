By

灣區兩星期內發生兩宗因腦膜炎導致死亡的個案,第二宗個案的死者,在舊金山乘坐Muni巴士時死亡。

53歲的死者Laura Kimberly Robson是舊金山居民,上星期二被發現死於一班行駛至Daly City線Muni巴士的後座。

Muni司機報稱,發現死者時她已經死亡,但不清楚她甚麼時候乘坐該班公車,或甚麼時候去世。

San Mateo縣法醫官初步證實,死者是感染腦膜炎致死。

死者的哥哥表示,死者在死前的數天曾表示,自己有嚴重的頭痛及發燒,但沒有感到頸部疼痛,可能是吃了止痛藥,而掩蓋了腦膜炎症狀。

北灣Marin縣較早前一名男子死於腦膜炎,死者SoulCycle是健身中心的會員,當局正調查兩宗個案有沒有聯繫。

