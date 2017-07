By

【KTSF】

灣區捷運Balboa Park站附近上週四晚發生劫車案,警方正追緝3名匪徒。

事發於晚上10時左右,年約20餘歲的兩名男子把汽車停在Louisburg街附近的Geneva大街,在車外閒談,這時一輛汽車駛近二人。

3名匪徒步出車外,其中兩人向兩名受害人索取財物,第3人把手放在上衣,身上疑似有槍。

兩名匪徒搶去受害人的車匙、手提電話、錢包和現金,接著乘坐二人的汽車逃走,第3名匪徒乘坐原本的汽車尾隨逃走。

之後,警方在凌晨12時20分左右接獲汽車縱火案舉報,在Arelious Walker大街夾Innes大街尋回匪徒的汽車。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。