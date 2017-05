全日空客機兩男打鬥 其中一人疑醉酒閙事（視頻）

By

【KTSF 張麗月報導】

一名美國男子在東京一班等待起飛的全日空航空公司(ANA)的客機上,與機上乘客大打出手,然後又攻擊一名航空公司職員,他被落案,控以襲擊罪。

事發在週一晚在東京成田國際機場,一班等候起飛前往洛杉磯的全日空航空公司的客機上,視頻顯示,身穿紅色衫的美國男子,與坐在後排座位的男子大打出手,期間有人大叫,指著紅色衫的男子發癲,有消息說,有人聽到紅衫男子講出 ‘政府貪污’ 的字眼,但未知他所指的是那國的政府。

根據當地富士電視台引述警方說,涉事的44歲美國乘客懷疑是醉酒鬧事,由於他有潛在安全威脅,全日空決定在客機未起飛前要求他下機,但這名男子拒絕,繼而打一名女乘客。

在他離開飛機後,懷疑在糾纒間又再攻擊一名航空公司男職員,令他幾乎窒息,當局於是將他拘捕,控以襲擊罪。

全日空航空向機上所有乘客道歉,又說涉事的人將由當地執法部門處理。

由於天氣惡劣,這班客機已經延遲起飛,再碰上這次事故,客機最後比原定時間押後1小時40分鐘起飛。

