全日空客機兩男打鬥 其中一人疑醉酒閙事（視頻）

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【KTSF 張麗月報導】

一名美國男子在東京一班等待起飛的全日空航空公司（ANA）的客機上，與機上乘客大打出手，然後又攻擊一名航空公司職員，他被落案，控以襲擊罪。

事發在週一晚在東京成田國際機場，一班等候起飛前往洛杉磯的全日空航空公司的客機上，視頻顯示，身穿紅色衫的美國男子，與坐在後排座位的男子大打出手，期間有人大叫，指著紅色衫的男子發癲，有消息說，有人聽到紅衫男子講出 ‘政府貪污’ 的字眼，但未知他所指的是那國的政府。

根據當地富士電視台引述警方說，涉事的44歲美國乘客懷疑是醉酒鬧事，由於他有潛在安全威脅，全日空決定在客機未起飛前要求他下機，但這名男子拒絕，繼而打一名女乘客。

在他離開飛機後，懷疑在糾纒間又再攻擊一名航空公司男職員，令他幾乎窒息，當局於是將他拘捕，控以襲擊罪。

全日空航空向機上所有乘客道歉，又說涉事的人將由當地執法部門處理。

由於天氣惡劣，這班客機已經延遲起飛，再碰上這次事故，客機最後比原定時間押後1小時40分鐘起飛。

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