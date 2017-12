舊金山市府台階放滿鮮花蠟燭 追悼李孟賢市長

By

舊金山市長李孟賢逝世後翌日,有更多人前往市府大樓,放置紀念物品表達哀思。

從週二開始,舊金山市府大樓前就有民眾前來致哀,民眾在台階上擺了花束、蠟燭、加州州旗,以及李孟賢的照片,有人擺了3個桔子,亦有人擺了一個停止了的鐘。

台階上還有留言與信件,表揚李孟賢對舊金山的貢獻,有人獻花,上面有留言”李孟賢市長,我們會非常想念你的”(You will be deeply missed, Mayor Ed Lee. RIP. Ng. Tong)。

有人用中文寫了留言,上面寫著:”市長走好,天佑三藩”。

週三清晨5點多,有一位非洲裔居民來到這裡,站在這些物件前,一邊看一邊抹眼淚,他說自己到現在都無法接受李孟賢逝世的事實,他覺得自己是因為李孟賢,才可以在舊金山入住公屋。

而李孟賢的家門口亦擺著民眾送來的花,週二,李孟賢鄰居將自家房子前掛的國旗,降半旗致哀。

