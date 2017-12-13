舊金山市府台階放滿鮮花蠟燭 追悼李孟賢市長

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【KTSF 陳令楠報導】

舊金山市長李孟賢逝世後翌日，有更多人前往市府大樓，放置紀念物品表達哀思。

從週二開始，舊金山市府大樓前就有民眾前來致哀，民眾在台階上擺了花束、蠟燭、加州州旗，以及李孟賢的照片，有人擺了3個桔子，亦有人擺了一個停止了的鐘。

台階上還有留言與信件，表揚李孟賢對舊金山的貢獻，有人獻花，上面有留言”李孟賢市長，我們會非常想念你的”（You will be deeply missed, Mayor Ed Lee. RIP. Ng. Tong）。

有人用中文寫了留言，上面寫著：”市長走好，天佑三藩”。

週三清晨5點多，有一位非洲裔居民來到這裡，站在這些物件前，一邊看一邊抹眼淚，他說自己到現在都無法接受李孟賢逝世的事實，他覺得自己是因為李孟賢，才可以在舊金山入住公屋。

而李孟賢的家門口亦擺著民眾送來的花，週二，李孟賢鄰居將自家房子前掛的國旗，降半旗致哀。

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