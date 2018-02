【i-CABLE】

台灣花蓮縣政府舉行公祭,悼念地震的死者,民眾獲派白色鮮花,輪流進入靈堂裡面鞠躬,有警察及救援人員到場致意,由於參與公祭人數眾多,當局要在靈堂外搭建帳篷,讓前來悼念的人士休息。

花蓮縣政府表示,會協助罹難者家屬辦理殮葬事宜,殯儀館亦有設置臨時服務處提供協助。

地震造成17人死亡,包括9名大陸遊客和兩名加拿大籍港人。

