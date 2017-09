南灣飛揚藝術中心創辦人胡瓊君過世 華裔社區追憶其貢獻（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區華裔社區週日在南灣飛揚藝術中心,為上個月25日不幸去世的飛揚藝術團創辦人胡瓊君舉行追思會,追憶她對社區以及宏揚中華文化所做的貢獻。

名為《蝶舞飛揚》的胡瓊君追思會,在親朋好友演唱歌曲《茉莉花》的歌聲中拉開序幕。

胡瓊君女兒Tina Fredericks說:”你看到追思會這麼多人,有各種各樣的人出席,胡瓊君證明一人可影響許多生命,百忙中也抽時間為所愛的人停下。”

中國駐舊金山總領事羅林泉說:”胡瓊君女士的不幸離世,是舊金山灣區僑界、文藝界的巨大損失,我們感到非常心痛。”

胡瓊君女士的追思活動,吸引了灣區數百名民眾出席,當中包括政商界及社區的領袖,當追憶胡瓊君一生的時候,他們都認為胡瓊君是一個樂於助人,為傳揚中國舞蹈文化藝術奉獻了一生的人。

享年75歲的胡瓊君,十幾歲由中國廣東移民來美,畢業於柏克萊加大電機系,後來成為當年少數的矽谷女性華裔工程師之一。

但她並沒有放棄對舞蹈藝術的熱愛,1991年她創辦了飛揚藝術團,旨在宏揚中華文化,以及培養藝術後輩,曾經跟胡瓊君共事多年的友人,對她的奉獻精神都感敬佩。

美光藝術育兒團創辦人之一劉興久說:”灣區開始很少只有飛揚藝術團,漸漸地他們來了以後,人們逐漸辦學院,漸漸把它搭起來,尤其新人來了全力以赴幫助,一點一點地幫助。”

北加州華人聯盟主席林昇恒說:”她的執著精神,宣傳中華文化的精神,值得我們大家學習,她給我們幫助很大,跟我們很多中國來的留學生,社團一起來做這些活動,《中國心 硅谷情》的活動,把灣區更多的華人團結在一起,宣傳中華文化。”

追思會上演員們還表演了胡瓊君生前自創的舞蹈《紅綢舞 》等。

胡瓊君8月11日下午兩點,在飛揚藝術中心與人開會,疑似與其中一名女性因意見不合而發生爭執,後來胡瓊君被人發現時,已倒在地上失去知覺。

警方目前仍在調查事件真相,尚未有進一步消息。

