于素秋家奠禮週一舉行 兒子稱遺容安祥（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

香港50、60年代武打電影明星于素秋，本月中在舊金山逝世，她的家人週一為她舉行家奠禮。

家奠禮在Colma市的活倫墓園舉行，大約4時半，于素秋的家人進行了一節私人儀式，家人為于素秋的靈柩蓋上被子，並且封棺，晚上不會有瞻仰遺容的儀式，出席者向于素秋上香，然後安排就坐，靈堂播放了于素秋年輕時的電影。

家奠禮約5時半開始，于素秋的子孫都遵照傳統，披麻戴孝，因為于素秋信奉佛教，家人亦邀請僧人前來誦經，靈堂的兩側都放滿了花牌，大約有10多名親友出席。



于素秋兒子麥耀文說：”*是跟傳統，披麻戴孝，是朋友教我，在香港專程帶過來，因為美國很難找到這些東西，盡量做到最好，母親還是很漂亮，見到她很安詳，她有一點點笑容，家人本來很傷心，哭得好厲害，但一見到媽媽的樣子，大家都很安慰。”

綽號元年的七小福成員劉曼雲說：”因為回憶起我們小時候，都不是太多時間與于素秋一起，但每次與她一起，我們都好開心，因為她的溫柔，她的動態，令我們覺得很溫馨，這個時候希望她安息，一路好走。”

其中一名家奠禮賓客說很傷心，並讚揚于素秋是一個傳奇，她有一個很好的家庭，聽到她的離去很傷心，她是一個大好人，很照顧他人，亦很樂意與其他人分享她的事。

于素秋的朋友黃先生說：”于素秋來美這麼多年，我都是她的麻將腳，因為伯母好喜歡打麻將，過來跟她打或者她去我家打，她的牌品好好，有得打就滿足，希望她一路好走，安息天國，希望她碰回一些麻將腳，有人陪她打她就很開心，還有要見到麥炳榮。”

家奠禮晚上8時才結束，週二舉行葬禮，家人表示，所收到的帛金將會全數捐出，于素秋將會土葬在活倫墓園。

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