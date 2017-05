于素秋家奠禮週一舉行 兒子稱遺容安祥（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

香港50、60年代武打電影明星于素秋,本月中在舊金山逝世,她的家人週一為她舉行家奠禮。

家奠禮在Colma市的活倫墓園舉行,大約4時半,于素秋的家人進行了一節私人儀式,家人為于素秋的靈柩蓋上被子,並且封棺,晚上不會有瞻仰遺容的儀式,出席者向于素秋上香,然後安排就坐,靈堂播放了于素秋年輕時的電影。

家奠禮約5時半開始,于素秋的子孫都遵照傳統,披麻戴孝,因為于素秋信奉佛教,家人亦邀請僧人前來誦經,靈堂的兩側都放滿了花牌,大約有10多名親友出席。



于素秋兒子麥耀文說:”*是跟傳統,披麻戴孝,是朋友教我,在香港專程帶過來,因為美國很難找到這些東西,盡量做到最好,母親還是很漂亮,見到她很安詳,她有一點點笑容,家人本來很傷心,哭得好厲害,但一見到媽媽的樣子,大家都很安慰。”

綽號元年的七小福成員劉曼雲說:”因為回憶起我們小時候,都不是太多時間與于素秋一起,但每次與她一起,我們都好開心,因為她的溫柔,她的動態,令我們覺得很溫馨,這個時候希望她安息,一路好走。”

其中一名家奠禮賓客說很傷心,並讚揚于素秋是一個傳奇,她有一個很好的家庭,聽到她的離去很傷心,她是一個大好人,很照顧他人,亦很樂意與其他人分享她的事。

于素秋的朋友黃先生說:”于素秋來美這麼多年,我都是她的麻將腳,因為伯母好喜歡打麻將,過來跟她打或者她去我家打,她的牌品好好,有得打就滿足,希望她一路好走,安息天國,希望她碰回一些麻將腳,有人陪她打她就很開心,還有要見到麥炳榮。”

家奠禮晚上8時才結束,週二舉行葬禮,家人表示,所收到的帛金將會全數捐出,于素秋將會土葬在活倫墓園。

