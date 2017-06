By

【KTSF】

位於舊金山市中心的Westfield購物中心週日傍晚發生集體打鬥事件,一名警員調停時受傷。

警方於傍晚6時43分接報,指位於Market街865號的Westfield購物中心發生多宗打鬥事件,首位到場的警員見到事發場面,立即要求增援。

發生打鬥時,現場有不少途人圍觀,警員曾試圖扣查多名人士,但其中多人反抗,當警員試圖調停打鬥時,反被在場人士襲擊。

為控制現場混亂情況,購物中心一度封閉,事件共有多人被捕,一名警員受傷。

如欲觀看視頻,請點擊此處。

更多新聞:

密歇根州一機場有警員頸部中刀 當局指可能是恐襲

北加婦聲稱要為女兒驅魔 涉虐待親女被捕

舊金山3男涉101公路毆打Lyft司機 被警方拘捕

男子救貓被警犬咬傷 陪審團判縣警局賠100萬元

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。