By

【KTSF 劉瑩報導】

澳洲有一隻3歲大的貓由於體型龐大,可能是全球體型最長的貓。

這隻叫Omar的3歲大緬因貓,住在澳洲墨爾本,牠身長近4呎,重30.8磅,是普通貓的兩至三倍。

主人說,Omar最喜愛睡覺,每日都吃袋鼠肉,Omar的主人因為為Omar在社交平台開設了專頁,所以令Omar成為網絡明星,更吸引健力士世界紀錄邀請主人提供Omar的數據,協助Omar申請成為體型最長的貓。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。